У неділю, 18 лютого, президент України Володимир Зеленський розповів про підсумки дня для України. Відеозвернення він опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Вдячність усім нашим воїнам, усім, хто працює на оборону, усім, хто допомагає. Цього тижня всі небайдужі серця – і не лише в Україні – переживали про наших героїв, про нашу Авдіївку, про кожного її оборонця та про долю всіх наших людей, про долю всієї держави", - сказав президент.

Битва продовжується, головне – у цій битві ми робимо все можливе й неможливе, щоб здолати російське зло і захистити якнайбільше українських життів. Українці не вперше б’ються героїчно, але вперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності і підтримки. І хоч бувають різні політичні настрої у світі, різні спалахи проблем, які розосереджують увагу, ми все одно – усі разом – робимо максимум, щоб світ був із нами – з Україною. А отже, щоб наші воїни могли зупиняти російських нелюдей і повертати Україні українське. Я дякую всім, хто б’ється, хто допомагає, хто зберігає стійкість та рішучість.

"Мусимо бути й надалі стійкими, мусимо бути й надалі рішучими. Мусимо досягти наших, українських цілей у цій війні.Слава Україні!", - підсумував президент.

Раніше Зеленський дав ексклюзивний коментар "Інтеру" щодо результатів безпекової конференції.