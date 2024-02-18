Зеленський розповів про підсумки дня для України [ Редагувати ]
У неділю, 18 лютого, президент України Володимир Зеленський розповів про підсумки дня для України. Відеозвернення він опублікував у своєму Telegram-каналі.
"Вдячність усім нашим воїнам, усім, хто працює на оборону, усім, хто допомагає. Цього тижня всі небайдужі серця – і не лише в Україні – переживали про наших героїв, про нашу Авдіївку, про кожного її оборонця та про долю всіх наших людей, про долю всієї держави", - сказав президент.
Битва продовжується, головне – у цій битві ми робимо все можливе й неможливе, щоб здолати російське зло і захистити якнайбільше українських життів. Українці не вперше б’ються героїчно, але вперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності і підтримки. І хоч бувають різні політичні настрої у світі, різні спалахи проблем, які розосереджують увагу, ми все одно – усі разом – робимо максимум, щоб світ був із нами – з Україною. А отже, щоб наші воїни могли зупиняти російських нелюдей і повертати Україні українське. Я дякую всім, хто б’ється, хто допомагає, хто зберігає стійкість та рішучість.
"Мусимо бути й надалі стійкими, мусимо бути й надалі рішучими. Мусимо досягти наших, українських цілей у цій війні.Слава Україні!", - підсумував президент.
Раніше Зеленський дав ексклюзивний коментар "Інтеру" щодо результатів безпекової конференції.
по темі
Зеленський дав коротке інтервʼю телеканалу "Інтер", під час якого розповів, що українська делегація в рамках поїздки на Мюнхенську конференцію з безпеки домовилася з кількома країнами про нові пакети військової допомоги
Президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підпишуть угоду про безпеку між двома країнами
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна докладатиме всіх зусиль для того, щоб повернути кожного громадянина з полону у росії.
Щоб нікого не образити, одразу скажу, що всі зустрічі важливі для України. Угоди - це дійсно пріоритет, так як це не тільки розмова і не попередні домовленності, це - конкретний результат
Наразі таких домовленостей уже три, а початок поклала Велика Британія, для цього прем'єр Ріши Сунак спеціально приїздив в Україну. Що це означає для України та з ким ще планує домовитись Київ?