Сполучені Штати Америки завдали п'ять ударів з метою самооборони в районах Ємену, контрольованих підтримуваними Іраном бойовиками-хуситами. Про це повідомляє Центральне командування США.

За даними командування, вчора, 17 лютого, сили США успішно завдали ударів по

трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах,

одному підводному безпілотнику,

одному надводному безпілотнику.

Це перше застосування хуситами безпілотників, яке відслідкували, з моменту початку атак 23 жовтня 2023 року.

Командування США також заявило, що визначило, що ракети та безпілотники становлять безпосередню загрозу для кораблів ВМС США, а також торгових суден в цьому районі.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки завдали ще одну серію ударів по об’єктах хуситів у Ємені вночі, 18 січня.