США завдали нових ударів по хуситах [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки завдали п'ять ударів з метою самооборони в районах Ємену, контрольованих підтримуваними Іраном бойовиками-хуситами. Про це повідомляє Центральне командування США.
За даними командування, вчора, 17 лютого, сили США успішно завдали ударів по
- трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах,
- одному підводному безпілотнику,
- одному надводному безпілотнику.
Це перше застосування хуситами безпілотників, яке відслідкували, з моменту початку атак 23 жовтня 2023 року.
Командування США також заявило, що визначило, що ракети та безпілотники становлять безпосередню загрозу для кораблів ВМС США, а також торгових суден в цьому районі.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки завдали ще одну серію ударів по об’єктах хуситів у Ємені вночі, 18 січня.
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