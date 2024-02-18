Кохання квітне й під час великої війни. Погляди, поцілунки, побачення, і шлюб. Українці створюють сім'ї навіть під обстрілами. Дехто робить це просто з фронту - онлайн. Хтось встигає звити родинне гніздечко за короткий тиждень відпустки.

Олексій та Ганна Стуліко - молодята.

У соцмережах почали переписуватися. Почали спілкуватися і так вийшло. Але ми одразу зрозуміли, що ми пара і все це серйозно.

І настільки серйозно, що вже за рік після початку спілкування, - одружилися.

Пара з Донеччини. Після повномасштабного вторгнення дівчина евакуювалася за кордон, а чоловік потрапив у полон.

Олексій Стуліко, військовий 47 окремої механізований бригади:

У нас буквально на 3 день село окопували. Так сталося, що я був депутатом територіальної громади і до мене прийшли, тримали. Місяць утримували там у Донецьку, потім в Оленівці.

А вже в літку 22-го Олексій вступив до лав ЗСУ. Нині він боєць 47 окремої механізованої бригади. Зараз проходить офіцерські курси і вже у березні назад до побратимів. Тож із одруженням вирішили не затягувати.

Олексій та Ганна Стуліко, молодята:

Його мужність, його вихованість, його доброта, його опіка наді мною. - А Вас, що полонило? - Вона в мене дуже красива, добра, щира, турботлива. Гарна господиня, як виявилося пізніше.

Молодята діляться, запорука міцних стосунків під час війни - це підтримка один одного.

Олексій та Ганна Стуліко, молодята:

По окремості зараз тяжко. Потрібно бути вдвох, потрібно бути разом. - Я завжди переживаю, бо бувають і обстріли, але моя майбутня дружина це вже як тил.

Підтримку один одного називає основою шлюбу і Ольга з Ужгорода. Пригадує своє весілля, хоча воно було 20 років тому.

Ольга Балажі, жителька Ужгорода:

Я сама написала на машині великими буквами "ми женимося". Мені не треба було їсти, пити. Мені треба було дихати ним, мені треба було бути поруч, і тоді я відчувала силу жити.

Познайомилися на роботі. Це не було кохання з першого погляду, але назавжди, переконана Ольга. Нині у них є донька, 3 коти, спільні плани у вільній Україні та щирі почуття. Та останні два роки їхнє кохання на відстані. Максим нині на війні.

Ольга Балажі, жителька Ужгорода:

Першим, що він зробив 24 лютого, - він пішов у воєнкомат. Ми якось навчилися розмовляти один з одним за ці два роки, проговорювати треба. Ми навчилися думати однаково, чути і відчувати одне одного на відстані.

Подружжя волонтерить із 2014 року. На війні у Максима навіть позивний - волонтер. І поки він на фронті, Ольга продовжує допомагати в тилу.

Максим на позиціях пишається дружиною і розповідає, саме кохання допомагає там, на фронті.

Максим Балажі, військовослужбовець:

Це складно, це дуже складно, коли ти не бачиш сім'ю по пів року, а бувало, що і 7 місяців, але ти розумієш, що нікуди не дінешся, зараз моє місце тут. Я підтримую свою дружину, дружина підтримує мене як може.

Нині чимало українських пар проходять випробування стосунків відстанню. Кожна ситуація індивідуальна, але психологи радять говорити про почуття, пробувати їх показати по-новому, будувати плани та головне - навчитися чути один одного.

Діана Сідун-Сович, практичний психолог:

Це, можна сказати, окрема робота, над якою мають працювати двоє. Про що наша пара зараз, в якій точці вона зараз, куди вона рухається. Добре, що у нас є можливість відеозв'язку, відеоконтакту, де ви можете це транслювати й пробувати це робити у новому форматі, і це може принести багато новизни.

Ольга та Максим переконані: розуміти, підтримувати, кохати навіть на відстані в тисячі кілометрів - можливо. Головне вірити і не забувати говорити заповітне:

Ольга Балажі, жителька Ужгорода:

Я хочу, щоб ти знав, що я щаслива за кожен той день, що Бог мені подарував рядом з тобою.

Максим Балажі, військовий:

Бережіть свою сім'ю, тримайтеся один за одного.

І якщо навіть війна та відстань не здатні завадити коханню, то узаконити стосунки нині стає ще простіше. У РАГСах прийняти заяву та розписати можуть за добу. А подати папери можна дистанційно, через ДІЮ.

Юлія Чигринець, керівник Соборного відділу РАГСу у м. Дніпро:

Ти можеш подати заяву з дому, підписати її електронним ключем. І все. Далі ми її вже оброблюємо.

Одруження по відеозв'язку через застосунок ДІЯ днями анонсував очільник Мінцифри Федоров в ефірі марафону Єдиних новин.

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністр цифрової трансформації України:

У найближчий час онлайн-шлюб. Можна буде просто одружитися в дії, по відео. Це буде досить так технологічно. Я не буду робити спойлер, але там буде багато моментів цього процесу і це буде унікально також для всього світу.

Хоча витримати всі випробування вдається не всім парам. Статистика свідчить, що торік кількість розлучень переважила кількість шлюбів. Ще на початку повномасштабного вторгнення був весільний бум. Лише у Дніпропетровській області було створено близько 26 тисяч нових родин, тоді як у 23-му - майже 19 тисяч.

Юлія Чигринець, керівник Соборного відділу РАГСу у м. Дніпро:

Статистика розлучень навпаки, вона зросла. У 22 році у нас було шлюбів у три рази більше, ніж розлучень, а в 23 майже в півтори рази.

У РАГСі все ж сподіваються, що у 24 році шлюбів стане більше.

Юлія Чигринець, керівник Соборного відділу РАЦС у м. Дніпро: