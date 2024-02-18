Прем'єр Болгарії збирається у відставку: названо дату [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Болгарії Микола Денков планує подати у відставку на початку березня поточного року. Про це повідомляє News.bg.
Дєнков заявив, що він подасть у відставку з уряду 6 березня. Він наголосив, що після цього він продовжуватиме виконувати свої обов’язки до прийняття подальшого рішення.
Відповідаючи на запитання, чи наполягає він і надалі на посаді міністра закордонних справ, Дєнков сказав, що необхідно знайти рішення, прийнятне для обох сторін.
Зазначимо, що Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення росії надає Україні різну допомогу.
Раніше ми писали про те, що перша жінка-президент в історії Угорщини Каталін Новак подала у відставку. Вона була на президентській посаді з 10 травня 2022 року.
по темі
Зеленський дав коротке інтервʼю телеканалу "Інтер", під час якого розповів, що українська делегація в рамках поїздки на Мюнхенську конференцію з безпеки домовилася з кількома країнами про нові пакети військової допомоги
У пʼятницю, 16 лютого, глава держави Володимир Зеленський засвідчив свій постійний зв'язок з військовим керівництвом, надаючи йому "основний сигнал"
Міністр оборони України Рустем Умєров представив Головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського на зустрічі з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Брейером у Києві
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та склад Ради нацбезпеки та оборони
На сайті президента України зʼявився указ №61/2024 про присвоєння Валерію Залужному звання Героя України