Прем'єр-міністр Болгарії Микола Денков планує подати у відставку на початку березня поточного року. Про це повідомляє News.bg.

Дєнков заявив, що він подасть у відставку з уряду 6 березня. Він наголосив, що після цього він продовжуватиме виконувати свої обов’язки до прийняття подальшого рішення.

Відповідаючи на запитання, чи наполягає він і надалі на посаді міністра закордонних справ, Дєнков сказав, що необхідно знайти рішення, прийнятне для обох сторін.

Зазначимо, що Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення росії надає Україні різну допомогу.

Раніше ми писали про те, що перша жінка-президент в історії Угорщини Каталін Новак подала у відставку. Вона була на президентській посаді з 10 травня 2022 року.