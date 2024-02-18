За кадром війни: як прес-офіцери забезпечують інформаційний зв'язок на фронті [ Редагувати ]
Вони часто лишаються поза кадром, але саме завдяки їхній роботі глядачі бачать сюжети з фронту. Прес-офіцери - це військові, які допомагають журналістам організовувати знімання, супроводжують їх на передовій.
Герой наступного матеріалу Євген Алхімов - прес-офіцер 28-ї окремої механізованої бригади.
Які бувають нюанси роботи з пресою в окопах, він розповів нашому воєнкору Ігорю Левенку. Далі рубрика "Історія війни".
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