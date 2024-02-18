У Харківській області загроза атаки ударними дронами [ Редагувати ]
У неділю, 18 лютого, окупанти знову запустили ударні дрони в бік України. Загроза атаки безпілотників оголошена у Харківській області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Синєгубов закликав мешканців Харківської області перейти в укриття на час загрози.
Є загроза ударів ворожих безпілотників.
Раніше ми писали про те, що Генштаб назвав нові втрати рф за добу.
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