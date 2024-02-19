У Кропивницькому театр корифеїв долучив до літературних читань захисників, що нині проходять реабілітацію у місцевих медзакладах. Таку ініціативу запропонували волонтери. Актори та реабілітологи ідею підтримали, а захисники - вирішили спробувати. Що з цього вийшло - бачила наша знімальна група.

Цей уривок з п'єси Марка Кропивницького "Дай серцю волю, заведе в неволю" - читають на сцені професійного театру в Кропивницькому. У виставі задіяні і професійні актори, і військові, які проходять реабілітацію в лікарнях міста.

Сергій Шевченко, військовослужбовець ЗСУ:

Запросили, в госпіталі знайомі запросили, психологи, каже єсть повиступать, кажу поїдемо, я тута не вагаюсь і так опинився тута. Я і театр, всьо, коротко, ясно і чьотко, подобається, дівчата подобаються, файні.

До театральних читань долучився й Михайло. Боєць нині в Кропивницькому відновлюється після поранення.

Михайло Данильченко, військовослужбовець ЗСУ:

Був взрив і ударною хвилею мене викинуло на воздух я, коли приземлявся, я поняв, що мені тре приземлитись, закривши собі лице, я закрив лице, а удар получив на ноги. Це як заспокійливе для нас, переключаємось помаленьку, але всеодно думками ми лишаємось там.

Відволіктися і переключитись думками - ось головна задача такої терапії сценою, пояснює асистент реабілітолога.

Андрій Касьяненко, асистент фізичного терапевта:

Це як спосіб відволіктися від своїх думок, це найголовніше психологічна реабілітаця, тому що фізичної реабілітації тут в принципі ніякої немає, а психологічна в тому, що можна відволікатися, ті, хто виступає вони проживають для себе роль.

Долучити до театральних читань захисників у театрі пробують вперше. З такою ініціативою звернулись волонтери. Актори ідею підтримали.

Олена Синявська, акторка театру ім. Кропивницького:

Зміною локацій, навколишнього і гарної можливості просто знайти нових друзів і звичайного живого, буденного спілкування, я думаю, це для них теж дуже корисно.

Інна Вдовиченко, акторка театру ім. Кропивницького:

Ми їх доповнюємо, а вони нас доповнюють і це саме головне, і ми продовжуємо співпрацю також з усмішкою і будемо сподіватися, що це не перша і не остання наша співпраця.

Місяць репетицій - і ось - справжня прем'єра. На неї запросили рідних, друзів та побратимів.