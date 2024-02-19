Театр корифеїв долучив до літературних читань захисників, що проходять реабілітацію [ Редагувати ]
У Кропивницькому театр корифеїв долучив до літературних читань захисників, що нині проходять реабілітацію у місцевих медзакладах. Таку ініціативу запропонували волонтери. Актори та реабілітологи ідею підтримали, а захисники - вирішили спробувати. Що з цього вийшло - бачила наша знімальна група.
Цей уривок з п'єси Марка Кропивницького "Дай серцю волю, заведе в неволю" - читають на сцені професійного театру в Кропивницькому. У виставі задіяні і професійні актори, і військові, які проходять реабілітацію в лікарнях міста.
Сергій Шевченко, військовослужбовець ЗСУ:
Запросили, в госпіталі знайомі запросили, психологи, каже єсть повиступать, кажу поїдемо, я тута не вагаюсь і так опинився тута. Я і театр, всьо, коротко, ясно і чьотко, подобається, дівчата подобаються, файні.
До театральних читань долучився й Михайло. Боєць нині в Кропивницькому відновлюється після поранення.
Михайло Данильченко, військовослужбовець ЗСУ:
Був взрив і ударною хвилею мене викинуло на воздух я, коли приземлявся, я поняв, що мені тре приземлитись, закривши собі лице, я закрив лице, а удар получив на ноги. Це як заспокійливе для нас, переключаємось помаленьку, але всеодно думками ми лишаємось там.
Відволіктися і переключитись думками - ось головна задача такої терапії сценою, пояснює асистент реабілітолога.
Андрій Касьяненко, асистент фізичного терапевта:
Це як спосіб відволіктися від своїх думок, це найголовніше психологічна реабілітаця, тому що фізичної реабілітації тут в принципі ніякої немає, а психологічна в тому, що можна відволікатися, ті, хто виступає вони проживають для себе роль.
Долучити до театральних читань захисників у театрі пробують вперше. З такою ініціативою звернулись волонтери. Актори ідею підтримали.
Олена Синявська, акторка театру ім. Кропивницького:
Зміною локацій, навколишнього і гарної можливості просто знайти нових друзів і звичайного живого, буденного спілкування, я думаю, це для них теж дуже корисно.
Інна Вдовиченко, акторка театру ім. Кропивницького:
Ми їх доповнюємо, а вони нас доповнюють і це саме головне, і ми продовжуємо співпрацю також з усмішкою і будемо сподіватися, що це не перша і не остання наша співпраця.
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