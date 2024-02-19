В Українському ветеранському фонді виступають за те, щоби максимально скоротити шлях від бізнес-ідеї до її реалізації.

Приблизно кожен другий ветеран російсько-української війни прагне відкрити власну справу. Це результати опитування, яке нещодавно провів Український ветеранський фонд. Як полегшити шлях вчорашнім воїнам, знайти себе у цивільному житті і на яку підтримку вони можуть сподіватися - розкажуть мої колеги.

У 2012 пройшов строкову службу - розповідає Дмитро Мартиненко. А за десять років, у вересні, - був на фронті. Брав участь у боях на Луганщині. Потім долучився до волонтерів і зацікавився бізнесом.

Дмитро Мартиненко, ветеран російсько-української війни:

Для того, аби підтримати нашу цивільну ГО, ми започаткували спільно з волонтерами невеличку кав'ярню, назвали її "Тихе місце". Потім у фейсбуці випадково знайшов рекламу, що можна отримати 1 млн гривен від ветеранського фонду.

Згодом Дмитро став власником трьох столичних кав'ярень - усе завдяки державному гранту, на який можуть розраховувати ветерани.

Дмитро Мартиненко, ветеран російсько-української війни:

Грантова підтримка має перелік умов, які мають бути закриті з нашої сторони, наприклад, має бути ФОП або ТОВ, залежно від того, який грант, умови різні. Ми відповідали тим умовам і я виявив бажання скористатися цією можливістю.

Дмитро розповідає: знайти роботу колишньому військовику зараз досить складно. Особливо, якщо він після тяжкого поранення. Підтверджують це і в Українському ветеранському фонді. Кажуть, нині приблизно третина учорашніх бійців не працевлаштовані.

Руслана Величко-Трифонюк, в. о. директора Українського ветеранського фонду:

Це не бажання, це виживання. Тому що коли ти підеш влаштовуватися на роботу і тобі пропонують низький фах або недостатню зарплату, або немає елементарного онбордингу, який би стосувався ветерана, або до тебе ставляться досить дивно твої колеги, тому у ветеранів виходить в отакий спосіб просто займатися власною роботою.

В Українському ветеранському фонді виступають за те, щоби максимально скоротити шлях від бізнес-ідеї до її реалізації.

Руслана Величко-Трифонюк, в. о. директора Українського ветеранського фонду:

Я це називаю перекиданням гарячої картоплі. Коли до тебе приходить ветеран, ти такий: ой, йди туди, а ті такі: ой, йди туди. Варто зробити це все під однією парасолькою, де ветеран заходить і йому дають все обслуговування, всі абсолютно можливості.

Фахівці фонду наголошують: допомагаючи одному ветерану знайти себе у бізнесі, держава залагоджує проблему з працевлаштуванням одразу кількох людей. Адже підприємець зазвичай наймає робітників. Часто це також воїни, які вже завершили військову службу. І тепер мають намір знайти себе у цивільному житті.