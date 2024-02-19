Фото: прем'єр-міністри України та Японії Денис Шмигаль і Фуміо Кісіда

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у понеділок, 19 лютого, заявив про намір держави укласти з Україною угоду про усунення подвійного оподаткування. Також сторони розпочнуть переговори щодо перегляду інвестиційної домовленності, яка дозволить японським компаніям приєднатися до проектів відбудови в Україні.

На відкритті у Токіо японсько-українській конференції зі сприяння економічному зростанню та реконструкції Кісіда сказав, що допомога Києву у відновленні є "інвестицією в майбутнє".

Він пообіцяв продовжувати надавати підтримку у відбудові Україні, яка постраждала через широкомасштабну військову агресію Росії, використовуючи досвід Японії у реконструкціях після землетрусів.

Крім того, Кісіда пообіцяв підтримку для японського бізнесу в рамках участі в допомозі для української сторони.

На заході в Токіо взяв участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Чиновник зазначив, що зустріч відкриває нову сторінку у японсько-українських відносинах.

Також Шмигаль висловив сподівання, що великі автовиробники, зокрема Toyota, створять виробництва в Україні.

На зустрічі з питань реконструкції Кішіда заявив, що Японія підтримуватиме венчурні компанії в Україні, пообіцяв полегшити візовий контроль і заявив, що урядове агентство JETRO відкриє новий офіс у Києві.

Зазначається, що на сьогоднішній конференції близько 50 японських компаній уклали угоди з українськими колегами в таких сферах, як сільське господарство, енергетика та інфраструктура. Наразі загальна вартість таких угод не розголошується.