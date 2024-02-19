Росіяни вночі атакували Україну "Шахедами": у Генштабі розповіли про збиття дронів [ Редагувати ]
Російські загарбники запустили по Україні для повітряних ударів дрони-камікадзе цієї ночі, 19 лютого. Силами та засобами протиповітряної оборони усі ворожі безпілотники були знищені.
У військовому командуванні зазначили, що противник застосував чотири "Шахеди".
"Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Де саме велась бойова робота по відбиттю повітряної атаки - у ранковому зведенні Генштабу не уточнюється.
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