Партизани знайшли військову техніку загарбників для подальшого її перекидання на фронт. Техніку виявили у селищі міського типу Азовське у Джанкойському районі окупованого Криму.

Про це повідомляє в Telegram партизанський рух "АТЕШ".

Партизани також знайшли місце для систематичного скупчення різної техніки для того ж перекидання за допомогою залізниці.

"Знаючи, де ворог збирає техніку для транспортування, можна дуже добре допомогти окупантам не доїхати до місця призначення. Далі більше", - йдеться у повідомленні.