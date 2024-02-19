Партизани виявили у Криму російську техніку для перекидання на фронт [ Редагувати ]
Партизани знайшли військову техніку загарбників для подальшого її перекидання на фронт. Техніку виявили у селищі міського типу Азовське у Джанкойському районі окупованого Криму.
Про це повідомляє в Telegram партизанський рух "АТЕШ".
Партизани також знайшли місце для систематичного скупчення різної техніки для того ж перекидання за допомогою залізниці.
"Знаючи, де ворог збирає техніку для транспортування, можна дуже добре допомогти окупантам не доїхати до місця призначення. Далі більше", - йдеться у повідомленні.
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