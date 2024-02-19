Сьогодні українці святкують особливе свято - День Державного Герба України. Саме 19 лютого 1992 року Верховною Радою України було затверджено тризуб як Малий герб України. Він визначений як головний елемент великого Державного Герба України.

Чому тризуб?

Тризуб має довгу історію. Він з'явився ще за часів Рюриковичів, а в період УНР став гербом, як символом соборності земель України. Радянський Союз забороняв український тризуб, адже в XX столітті він уособлював боротьбу наших співвітчизників за незалежність.

24 червня 1991 року оголосили конкурс на створення Державного герба. Було розглянуто понад 200 варіантів і 192 з них містили тризуб. Перемогу ж здобула спільна робота історика-геральдиста Андрія Гречила та художника Івана Турецького, яка була виконана у стилі князя Володимира Великого.

Привітання зі святом

З Днем Державного герба України! Тризуб був і залишається символом прагнень нашого народу до волі, незалежності та процвітання, символізуючи для українців в усьому світі нерозривний зв’язок із Батьківщиною. Вітаю! Будьмо гідними нашої історії і тих завдань, які стоять перед Українською Державою сьогодні!

Вітаємо всіх патріотів України з Днем державного герба України – одного із символів нашої держави, її величі і її оберега. Зі святом!

Вітаємо з Днем Державного герба України! Герб є одним з головних символів нашої країни, він відображає героїчне минуле та її багату культурну спадщину, уособлює єдність українців та прагнення жити в злагоді. Нехай це свято згуртує всіх нас, зміцнить високе почуття особистої відповідальності кожного жителя за сьогодення і майбутнє української землі. Бажаю всім вам міцного здоров'я, добра, процвітання, миру та сімейного добробуту!