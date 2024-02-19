У Брянській області заявили про атаку двох українських безпілотників

Вранці, 19 лютого, територію Брянської області атакували БпЛА. Російська влада заявила про два нібито збитих українських безпілотники.

Про це повідомляє в Telegram-каналі губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

"Реактивний безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над Брянським районом силами ППО Міністерства оборони РФ", - написав він.

Губернатор Брянської області заявив, що внаслідок збиття БпЛА, нібито, ніхто не постраждав. Водночас він зазначив, що на місці працюють "оперативні служби".

Як повідомлялося раніше, Данілов зазначав, що Україна потребує більше зброї для протистояння агресії росії. Якщо країни Заходу не збільшать постачання зброї в Україну, то ситуація на фронті ускладниться.