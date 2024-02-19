У тимчасово окупованому Маріуполі лунають вибухи. При цьому повідомляється про падіння літака.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Маріуполь. Не просто гучно, але вогонь! Повідомляють про падіння палаючого літака в районі села Рибацьке", - повідомив він.

За словами Андрющенка, Маріуполь продовжує чути вибухи.

До цього російські загарбники повідомляли про роботу ППО. Крім того, вони заявили, що начебто "над морем в районі Маріполя збили повітряну ціль".