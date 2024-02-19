Канада закликала Китай зберегти безпеку для суден у Червоному морі [ Редагувати ]
Китай повинен зіграти свою роль у збереженні Червоного моря безпечним для торгівлі, оскільки китайські судна також піддаються ризику.
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
Жолі розповіла, що в суботу на двосторонній зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї вона заявила, що Пекін повинен "допомогти вплинути на хсіутів, щоб зберегти Червоне море відкритим".
"Це в інтересах Китаю як експортера", - заявила вона.
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