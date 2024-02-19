У Макіївці вранці пролунали вибухи, повідомляють про "приліт" по нафтобазі росіян [ Редагувати ]
У тимчасово окупованій Макіївці (Донецька область) вранці у понеділок, 19 лютого, пролунали вибухи. Повідомляється про "приліт" по нафтобазі російських загарбників.
Про це повідомляють "Новини Донбасу", соцмережі.
"В окупованій Макіївці піднявся стовп диму після вибухів. Перед цим місцеві мешканці чули роботу ППО РФ", - пишуть"Новини Донбасу"
Як зазначає видання, судячи з густого чорного диму, стався удар по нафтобазі.
"Після вибухів частково знеструмлено Червоногвардійський район Макіївки", - зазначають журналісти.
У соцмережах вже почали викладати відео з місця "прильоту".
Як повідомлялося раніше, Данілов зазначав, що Україна потребує більше зброї для протистояння агресії росії. Якщо країни Заходу не збільшать постачання зброї в Україну, то ситуація на фронті ускладниться.
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