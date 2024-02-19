Наразі українські прикордонники не мають інформації щодо повної блокади кордону з Україною польськими протестувальниками. Наразі залишаються заблокованими шість з дев'яти пунктів пропуску.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону.

"Від польських прикордонників ми не отримували інформацію про те, що будуть заблоковані й інші напрямки. Але треба зважати, що на кордоні з Польщею функціонує 9 напрямків, 6 з яких на даний момент є заблокованими або де рух значно ускладнений для вантажних транспортних засобів. При тому, що серед цих шести - 4 є найбільшими пунктами пропуску через які можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонн", - сказав він

Крім того, за словами Демченка, ті три напрямки, які залишаються, вони мають свої особливості.

"Десь можуть перетинати кордон порожні вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн, а інші напрямки - це для руху менших вантажівок в обох напрямках", - констатував спікер.

Нагадаємо, заблокованими залишаються шість напрямків: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". На всіх цих напрямках сукупно в чергах станом на сьогоднішній ранок перебуває близько 2900 вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону в бік України.