У понеділок, 19 лютого, стало відомо, що українські військові збили ще два російських літаки на сході. ЗСУ вдалось "приземлити" вже шість бортів окупантів за останні дві доби.

Про це повідомляється у Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Ранок 19 лютого 2024-го. Східний напрямок. Ще мінус два літаки окупанта!

За словами Олещука, мова йде про винищувачі Су-24 та Су-35С.

Нагадаємо, напередодні, 17 лютого, ЗСУ знищили три російські літаки - Су-34 та Су-35 на сході України.