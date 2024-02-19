ЗСУ збили ще два літака рф на сході [ Редагувати ]
У понеділок, 19 лютого, стало відомо, що українські військові збили ще два російських літаки на сході. ЗСУ вдалось "приземлити" вже шість бортів окупантів за останні дві доби.
Про це повідомляється у Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.
Ранок 19 лютого 2024-го. Східний напрямок. Ще мінус два літаки окупанта!
За словами Олещука, мова йде про винищувачі Су-24 та Су-35С.
Нагадаємо, напередодні, 17 лютого, ЗСУ знищили три російські літаки - Су-34 та Су-35 на сході України.
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