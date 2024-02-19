В Україні масштабна повітряна тривога: у двох містах вибухи [ Редагувати ]
У понеділок, 19 лютого, по усій території України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики для областей, де оголошено повітряну тривогу
Про це свідчить карта повітряних тривог.
Станом на 12:06 повітряну тривогу оголосили в усіх областях України.
Вибухи у Полтаві та Кропивницькому
ЗМІ повідомили про вибухи у Полтаві та Кропивницькому.
У Полтаві чутно звук вибуху. У Кропивницькому чутно звуки вибухів, - повідомило suspilne.media.
У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку та зліт МіГ-31К.
Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Українців просять пройти в укриття та подбати про власну безпеку.
Раніше Данілов зазначав, що Україна потребує більше зброї для протистояння агресії росії. Якщо країни Заходу не збільшать постачання зброї в Україну, то ситуація на фронті ускладниться.
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