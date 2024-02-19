У понеділок, 19 лютого, по усій території України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики для областей, де оголошено повітряну тривогу

Про це свідчить карта повітряних тривог.

Станом на 12:06 повітряну тривогу оголосили в усіх областях України.

Вибухи у Полтаві та Кропивницькому

ЗМІ повідомили про вибухи у Полтаві та Кропивницькому.

У Полтаві чутно звук вибуху. У Кропивницькому чутно звуки вибухів, - повідомило suspilne.media.

У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку та зліт МіГ-31К.

Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Українців просять пройти в укриття та подбати про власну безпеку.

Раніше Данілов зазначав, що Україна потребує більше зброї для протистояння агресії росії. Якщо країни Заходу не збільшать постачання зброї в Україну, то ситуація на фронті ускладниться.