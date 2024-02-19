Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що країни-члени ЄС запропонують запровадити санкції проти кремля за смерть Олексія Навального, який помер у російській в'язниці. Пакет може бути названий ім'ям російського опозиційного політика. Про це повідомляє PAP.

Країни-члени ЄС обов'язково запропонують санкції проти винних.

При цьому він наголосив, що найбільшу відповідальність несе володимир путін.

Але ми можемо піти нижче та покрити (обмеженнями) пенітенціарну систему росії. Однак не забуватимемо, хто насправді несе відповідальність за смерть Навального.

Він також озвучив пропозицію назвати систему санкцій ЄС за порушення прав людини на ім'я Навального.

Щоб його ім'я назавжди відобразилося у роботі ЄС із захисту прав людини.

Боррель заявив, що Європейський Союз має продовжувати надавати підтримку Україні.

Ми повинні надіслати сигнал підтримки російській опозиції. Тому на обох фронтах, політичному та військовому, ми повинні продовжувати підтримувати і Україну, і російський народ, який хоче жити вільно.

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться сьогодні у Брюсселі, щоб обговорити, серед іншого: військову підтримку України та проект 13-го пакету санкцій ЄС проти росії. Також Боррель оголосив, що у зустрічі візьме участь Юлія Навальна, вдова Навального.

Нагадаємо, 16 лютого, управління Федеральної служби виконання покарань росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть Олексія Навального. Він помер у виправній колонії, де відбував покарання.