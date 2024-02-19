Зараз з боку польського боку кордону заблокованими є шість пунктів пропуску. Найкритичніша ситуація на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", де взагалі припинився рух вантажного транспорту. Міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков заявив про неприпустимість блокади кордону.

У соціальних мережах шириться відео, в якому натовп польських протестуючих блокував проїзд автобусів з пасажирами. Міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з Яцеком Сєвєрой, головою Бюро нацбезпеки Польщі щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, пасажирського транспорту. За словами Олександра Кубракова, йдеться про пряму загрозу безпеці країни, що обороняється, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфаструктури України.

"Подібні дії негативно впливають на наше протистояння спільному ворогу на ім’я росія. Жінки та діти, що шукали прихистку від війни і в силу різних причин повертаються додому не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів. Подібні акції та приклади негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС можуть бути використані російськими спецслужбами для розбурювання штучного конфлікту між нашими країнами. Ми очікуємо на конкретні дії польських колег, щодо недопущення таких ситуацій та вирішення проблеми загалом", – зауважив Олександр Кубраков.

Тим часом, заступник міністра Сергій Деркач перебуває на зв’язку із заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем та наголошує, що попри призупинення блокади з боку польських перевізників, ситуація на кордоні стає критичнішою.

"Наразі з польського боку кордону заблокованими є 6 пунктів пропуску. Найкритичніша ситуація на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", де взагалі припинився рух вантажного транспорту. Там не пропускаються гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо. Це прямий вплив на нашу обороноздатність. Також через цей пункт пропуску з України не можуть виїхати порожні вантажівки, що їдуть за критично необхідними товарами. Вони вимушені чекати у понад 15-ти кілометровій черзі для порожніх на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце", де тимчасово призупинена реєстрація до єЧерги. Таким чином, водії буквально живуть на дорозі без нормальних умов", – наголосив Сергій Деркач.

За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, посольство України в Польщі 24/7 на зв’язку з польською поліцією та прикордонною службою і негайно реагує на повідомлення про спроби блокади пасажирського транспорту.

Нагадаємо, зараз заблокованим для вільного руху вантажівок є "Ягодин – Дорогуськ", "Угринів – Долгобичув", "Устилуг – Зосін", "Шегині – Медика", "Рава-Руська – Гребенне" та "Краківець – Корчова". Завдяки послузі єЧерга з українського боку кордону немає фізичних черг на виїзд, натомість на територій Польщі на дорозі очікують близько 3 тисяч вантажівок.

Раніше повідомлялось, що українські експортери та перевізники знову стикаються із блокуванням пунктів пропуску на західному кордоні, і альтернативний логістичний маршрут з України в ЄС – це річкові перевезення Дунаєм.