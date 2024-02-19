Китай запропонував Угорщині "пакт про безпеку" [ Редагувати ]
Китай висловив пропозицію надати Угорщині підтримку у сферах громадської безпеки, виходячи за рамки торговельних та інвестиційних відносин, утверджуючи свою готовність розширювати стратегічне партнерство з цією країною. Про це повідомляє Reuters.
Китай сподівається на поглиблення зв'язків із Угорщиною у сфері правоохоронної діяльності та безпеки, заявив міністр громадської безпеки Ван Сяохун прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану минулого тижня.
Під час візиту до Будапешту Ван висловив сподівання, що такі зусилля стануть "новою подією у двосторонніх відносинах" у таких галузях, як боротьба з тероризмом та транснаціональною злочинністю.
Вони також включатимуть нарощування потенціалу безпеки та правоохоронної діяльності в рамках ініціативи "Один пояс, один шлях", метою якої є зв'язати Китай зі світом через торговельні та інфраструктурні зв'язки.
Ван також зустрівся з міністром внутрішніх справ Шандором Пінтером та підписав документи про співпрацю між правоохоронними органами та службами безпеки.
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