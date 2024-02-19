Питання вибору напою вранці важливе для багатьох, і чашка кави є невід'ємною частиною ранкової рутини для багатьох. Проте, доктор Дебора Лі, експерт зі сну, стверджує, що такий вибір не завжди забезпечить найбільший заряд енергії протягом дня. Про це повідомляє The Mirror.

Коли ви прокидаєтеся, рівень гормону стресу кортизолу досягає свого піку, гормону, який підвищує пильність і концентрацію, а також регулює ваш метаболізм і реакцію імунної системи. Підвищений рівень кортизолу може вплинути на вашу імунну систему, і якщо він вже на піку під час пробудження, випити каву, щойно ви відкриєте очі, може завдати більше шкоди, ніж користі, і навіть може зробити вас несприйнятливими до кофеїну протягом тривалого проміжку часу.

Натомість доктор рекомендує випити першу чашку не раніше ніж через 45 хвилин після того, як ви прокинулися. У цьому випадку кава забезпечить вам оптимальний заряд енергії.

Гормон кортизолу слідує ритму, характерному для вашого власного циклу сну. Вони досягають піку протягом півгодини-сорока п’яти хвилин після пробудження, а потім повільно знижуватимуться протягом дня, що пояснює, чому ви можете досягти максимуму вранці, і більше втомлюйтеся вночі. Враховуючи ваш власний ритм, найкращим часом для виправлення споживання кофеїну буде не раніше, ніж через 45 хвилин після пробудження, коли ваш ритм кортизолу починає знижуватися.

Водночас найкращим часом для першої чашки кави є середина або пізній ранок. Саме тоді ви відчуватимете спад активності й потребуватиме трохи підбадьорення.

Найкращий час для пиття кави — це зазвичай пізній ранок, коли рівень кортизолу значно нижчий і ви починаєте відчувати спад енергії, але не надто пізно вдень, оскільки це може вплинути на ваш сон. Якщо ви прокидаєтеся, наприклад, близько 7 ранку, відкладіть свою першу каву приблизно до 10:00–12:00, коли ваше тіло та розум оцінять це найбільше, і ви отримаєте найбільшу користь від кофеїну.

Вона рекомендує уникати будь-якого кофеїну після 15:00, включаючи каву, газовані напої, енергетичні напої та навіть чай без кофеїну. Краще у цей час перейти на трав’яні чаї.

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