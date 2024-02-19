У понеділок, 19 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Харківщину. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

Харківщина. Командний пункт 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка боронить Купʼянськ. Обговорили важливі питання з комбригом, поспілкувалися з воїнами, вручив їм нагороди. Завжди честь – бути з нашими захисниками.

"Дякую від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет", - додав президент.

Раніше Зеленський дав ексклюзивний коментар "Інтеру" щодо результатів безпекової конференції.