Зеленський приїхав на Харківщину (відео) [ Редагувати ]
У понеділок, 19 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Харківщину. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.
Харківщина. Командний пункт 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка боронить Купʼянськ. Обговорили важливі питання з комбригом, поспілкувалися з воїнами, вручив їм нагороди. Завжди честь – бути з нашими захисниками.
"Дякую від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет", - додав президент.
Раніше Зеленський дав ексклюзивний коментар "Інтеру" щодо результатів безпекової конференції.
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