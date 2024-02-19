В Україну насувається суттєве потепління [ Редагувати ]
В Україні очікується суттєве потепління. Протягом наступного тижня в багатьох регіонах передбачається танення снігу та сонячна погода. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Так, завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність та невеликий мокрий сніг із дощами у Київській, Вінницькій та Чернігівській областях. На решті території - без опадів.
Очікується переважно південний вітер у 5-10 м/с.
Температура вночі -1-6, у східних областях до -9, вдень від -2 до +3, на півдні країни до +6; в західних областях вночі близько 0, вдень +3+8.
Крім того, протягом наступних п'яти днів в Україні спостерігатиметься суттєве потепління на переважній території країни.
Так, згідно із прогнозами синоптиків, пікова відлига настане 24 лютого. Вдень позначки термометрів в центральних та південних регіонах піднімуться до +15 градусів.
Водночас очікується мінлива хмарність із переважно сонячною погодою. Лише у західних регіонах передбачаються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
Нагадаємо, що 13 лютого в Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,5 градусів тепла.
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