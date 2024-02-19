Адміністрація президента США Джо Байдена активно працює над ініціативою з постачання Україні потужних балістичних ракет великої дальності. Про це повідомляє NBC News.

Наприкінці минулого року США почали постачати Україні армійські тактичні ракетні комплекси, відомі як ATACMS, але досі вони постачали тільки старі ATACMS середньої дальності. Тепер США схиляються до відправки більш далекобійної версії ракети, сказали чиновники. Це дасть змогу Україні завдавати ударів далі в межах контрольованого росією Кримського півострова.

Представники оборонного відомства заявили виданню, що у США обмежений запас ATACMS і що вони навряд чи відправлять їх в Україну без грошей на поповнення американських запасів.

За словами двох американських чиновників, якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування України, США можуть включити далекобійні системи ATACMS до одного з перших пакетів військової допомоги, оплачених за рахунок цих коштів.

У США також є боєприпаси та артилерія, готові до негайного відправлення в Україну, якщо фінансування буде схвалено, додали чиновники.

Наразі в Україну поставляються ракети GMLRS дальністю 70 км та ракети ATACMS з дальністю дії до 300 км.