"Пілот дрейфує в морі": зʼявились нові подробиці збиття літаків рф (відео) [ Редагувати ]
Один зі збитих 19 лютого російських літаків впав у Азовське море, тоді як екіпаж другого літака залишається зниклим безвісти. Цю інформацію розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі, а також повідомляється у каналі радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує "лицом в воду" в Азовському морі. А система Cospas-Sarsat знову підказує, де шукати екіпаж Су-34-го. Працюємо далі! - розповів Олещук.
Крім того, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав відео з місця НП.
З місця події. Літак, який непадав, в морі. Русня намагається щось дістати. Рибацьке перекрито на в’їзд військовою комендатурою. Всі щось бігають, бігають.
Нагадаємо, напередодні, 17 лютого, ЗСУ знищили три російські літаки - Су-34 та Су-35 на сході України.
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