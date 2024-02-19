Один зі збитих 19 лютого російських літаків впав у Азовське море, тоді як екіпаж другого літака залишається зниклим безвісти. Цю інформацію розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі, а також повідомляється у каналі радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує "лицом в воду" в Азовському морі. А система Cospas-Sarsat знову підказує, де шукати екіпаж Су-34-го. Працюємо далі! - розповів Олещук.

Крім того, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав відео з місця НП.

З місця події. Літак, який непадав, в морі. Русня намагається щось дістати. Рибацьке перекрито на в’їзд військовою комендатурою. Всі щось бігають, бігають.

Нагадаємо, напередодні, 17 лютого, ЗСУ знищили три російські літаки - Су-34 та Су-35 на сході України.