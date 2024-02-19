В Авдіївці деякі підрозділи 3-ї штурмово були в повному оточенні (відео) [ Редагувати ]
Певний час, перебуваючи в Авдіївці, деякі підрозділи Третьої штурмової були в повному оточенні. Хоча це не заважало бійцям прориватися на вже захоплені окупантом ділянки.
Про це повідомляється у Telegram заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна, Telegram Третьої штурмової бригади.
Зараз можемо говорити, що певний час деякі підрозділи Третьої штурмової в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти.
Він зазначив, що попри заяви окремих російських каналів, що нібито є бійці, які ще перебувають на території Авдіївського коксохіму, насправді "там не залишилось жодного нашого бійця".
Там в принципі нічого не залишилось, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень. Майже половина всіх КАБів, які падали нам на голову в Авдіївці, прийшлись на територію коксохіму.
Також бригада опублікувала уникальні кадри рейдів своїх бійців на вже захоплені росіянами позиції в Авдіївці.
Бійці проривалися крізь бойові порядки ворога на захоплені противником ділянки міста. На кадрах з ПНБ (прилад нічного бачення, - ред.) - бій у дачному кооперативі, щільний контакт і вогонь на повну.
Раніше повідомлялося, що росіяни розстріляли шістьох полонених українських воїнів на позиції Музей (на Зеніті) в Авдіївці.
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