У зоні оборони в Запорізькій області українські захисники стикнулись із 10 нападами російських сил на село Роботине. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський, у Telegram.

Тут росіяни повернулися до тактики малих штурмових груп із залученням кількох одиниць бронетехніки. Ці спроби наступальних дій припиняються, ворог на околицях Роботино знищується.

На Авдіївському напрямку підрозділи ЗСУ закріпилися на нових рубежах оборони і відбили п’ять атак ворога в районах Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського. Наші військові успішно відбивають спроби російських окупантів розвинути наступ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Загалом у зоні відповідальності ОСУВ Таврія за минулу добу ворог завдав 26 авіаударів, здійснив 33 штурмові дії та 803 артобстріли. Загальні втрати ворога в операційній зоні минулої доби такі: 624 вбитих, чотири танки, 21 бронемашина, чотири артсистеми, сім автомобілів, установка розмінування УР-77, яку називають Змій Горинич.

Також Сили оборони знищили один склад боєприпасів ворога, нейтралізували або знищили 239 різних дронів.

Раніше повідомлялося, що росіяни розстріляли шістьох полонених українських воїнів на позиції Музей (на Зеніті) в Авдіївці.