Європейська Комісія розпочала розслідування щодо компанії ByteDance, яка є власником соціальної мережі TikTok, для перевірки відповідності її дій Закону про цифрові послуги (DSA). Якщо буде виявлено порушення, TikTok можуть серйозно оштрафувати.

Про це повідомляє Reuters.

Комісар ЄС Тьєррі Бретон прийняв рішення про початок розслідування після аналізу звіту про ризики, пов'язані з TikTok, та відповідей на запити про інформацію.

Закон Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA), який почав діяти 17 лютого, ставить перед великими онлайн-платформами і пошуковими системами вимогу здійснювати більше зусиль для боротьби з незаконним онлайн-контентом та загрозами для громадської безпеки.

Розслідування Єврокомісії буде зосереджено на дизайні системи TikTok, включаючи алгоритмічні системи, які можуть сприяти створенню залежності від платформи або створювати "ефект кролячої нори".

Комісія також перевірить, чи виконує TikTok вимоги забезпечення високого рівня конфіденційності, безпеки та захисту для неповнолітніх. Окрім цього, Комісія дослідить, чи TikTok надає достовірну базу даних про рекламу на своїй платформі, щоб дослідники могли детально вивчити потенційні онлайн-ризики.

Нагадаємо, Universal Music Group (UMG) та TikTok не змогли домовитися про умови нової ліцензійної угоди. Термін дії нинішньої угоди спливає 31 січня.