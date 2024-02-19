Протягом останніх двох років Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), спільно з національними товариствами Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні, росії та інших країнах, допоміг 8 000 родинам отримати інформацію про долю чи місцеперебування їхніх зниклих безвісти близьких.

Ці дані були надані МКЧХ станом на кінець січня 2024 року.

Загалом за цей період МКЧХ отримав понад 115 000 звернень від сімей в росії та Україні, які розшукують своїх зниклих безвісти родичів, через телефон, онлайн-форми, листи чи особистий контакт.

Ми допомогли тисячам розлучених родичів зв’язатися з їхніми близькими чи дізнатися більше про їхню долю, але безліч людей ще не отримали жодних звісток. Щодня ми працюємо задля того, щоб допомогти ще більшій кількості родин, — сказав голова Бюро Центрального агентства розшуку (БЦАР) МКЧХ Душан Вуджасанін.

За словами представника організації, на сьогодні в Україні зниклими безвісти вважаються не менше 23 000 людей.

Нагадаємо, з тимчасово окупованих росією територій вдалося повернути ще трьох українських дітей.