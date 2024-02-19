ЗСУ з HIMARS знищили пускову установку дронів ZALA та "Ланцет" (відео) [ Редагувати ]
Українські військові виявили ворожу пускову установку для дронів на півдні країни, а процес її знищення було зафіксовано на відео.
Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗС України.
Під час проведення розвідки на південному напрямку екіпаж безпілотного авіаційного комплексу 73-го морського центру ССО виявив ворожий дрон типу ZALA.
ССО продовжують виконувати завдання та знищувати противника на всіх операційних напрямках, - йдеться в повідомленні.
Після виявлення цілі було зафіксовано переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання дронів ZALA та "Ланцет".
Для ураження цієї цілі було здійснено удар з системи HIMARS.
Оператори ССО скоригували вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.
Внаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання безпілотного авіаційного комплексу знищено, - додали в ССО.
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