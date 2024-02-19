Українські військові виявили ворожу пускову установку для дронів на півдні країни, а процес її знищення було зафіксовано на відео.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗС України.

Під час проведення розвідки на південному напрямку екіпаж безпілотного авіаційного комплексу 73-го морського центру ССО виявив ворожий дрон типу ZALA.

ССО продовжують виконувати завдання та знищувати противника на всіх операційних напрямках, - йдеться в повідомленні.

Після виявлення цілі було зафіксовано переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання дронів ZALA та "Ланцет".

Для ураження цієї цілі було здійснено удар з системи HIMARS.

Оператори ССО скоригували вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

Внаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання безпілотного авіаційного комплексу знищено, - додали в ССО.

Нагадаємо, речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що російські військові "зачищають" Авдіївку після відходу українських сил із позицій 18 лютого. Крім того, перегрупуючись, окупанти наступають на інших напрямках.