Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла рф у Гельсінкі через смерть у в’язниці російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомили у МЗС Фінляндії.

МЗС Фінляндії сьогодні викликало російського посла у зв’язку зі смертю Олексія Навального, щоб підкреслити відповідальність росії та вимагати повного та прозорого розслідування. Ми продовжуємо закликати до звільнення всіх політичних в'язнів у росії, — йдеться у дописі у Твіттер.

Нагадаємо, 16 лютого управління Федеральної служби виконання покарань росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть Олексія Навального. Він помер у виправній колонії, де відбував покарання.