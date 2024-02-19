МЗС Фінляндії викликало російського посла через смерть Навального [ Редагувати ]
Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла рф у Гельсінкі через смерть у в’язниці російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомили у МЗС Фінляндії.
МЗС Фінляндії сьогодні викликало російського посла у зв’язку зі смертю Олексія Навального, щоб підкреслити відповідальність росії та вимагати повного та прозорого розслідування. Ми продовжуємо закликати до звільнення всіх політичних в'язнів у росії, — йдеться у дописі у Твіттер.
Нагадаємо, 16 лютого управління Федеральної служби виконання покарань росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть Олексія Навального. Він помер у виправній колонії, де відбував покарання.
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Смерть Олексія Навального поповнила довгий перелік вбивств, що визначають обличчя сучасної росії. Ув'язнений опозиціонер був останньою впливовою ліберальною фігурою епохи президента володимира путіна. До нього були убиті або померли за дивних обставин багато особистостей в росії, зокрема і журналістів.
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