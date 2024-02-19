В ГУР підтвердили смерть російського пілота Кузьмінова [ Редагувати ]
Російський пілот Максим Кузьмінов, який влітку 2023 року викрав гелікоптер Мі-8 армії рф під час операції Головного управління розвідки Міноборони і перелетів на територію України, помер у Іспанії.
Про це повідомив речник ГУР Андрій Юсов у коментарі для "Суспільного".
Можемо підтвердити факт смерті, — зазначив представник відомства.
Нагадаємо, видання Il Corrispondente повідомляло про смерть російського льотчика Максима Кузьмінова, який викрав гелікоптер Мі-8 в Україну, як повідомляється
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