Страта українських військових, які потрапили у полон до росіян, є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Про це повідомив у Telegram-каналі уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Російські солдати роблять вигляд, що беруть у полон і страчують беззбройних оборонців України. Для Росії не існує законів і правил. Розстрілюючи військовополонених, країна-агресор грубо і цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, - пише Лубінець.

Він відзначив, що росіяни вчиняють ці вбивства навмисно, не бажаючи залишати українських військових живими. Водночас він підкреслив, що страта військовополонених є серйозним міжнародним злочином, за який передбачена сувора відповідальність.

Звертаю увагу світової спільноти на чергові воєнні злочини РФ і на те, що Росія, захопивши певні території, рухається далі. Для країни-агресорки не існує кордонів, де вона зупиниться. Росію зупинить лише сила, згуртованість та страх перед відповідальністю, бо безкарність провокує породження ще більшого зла", - підкреслив він.

Нагадаємо, росіяни розстріляли шістьох полонених українських воїнів на позиції Музей (на Зеніті) в Авдіївці.