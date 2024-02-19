Японія значно спрощує умови отримання віз для українців, зокрема для представників українського бізнесу. Про це повідомило посольство Японії в Україні.

Зміни стосуються таких категорій осіб:

Штатних працівників українських компаній, які беруть участь у проєктах співпраці між країнами. Вони матимуть право на отримання багаторазових віз для короткострокового перебування з діловими цілями. Крім того, буде пом'якшено вимогу наявності історії поїздок до Японії.

Родичів евакуйованих у Японію українців, які зможуть отримати багаторазові візи для короткострокового перебування з метою відвідування родичів чи знайомих.

Багаторазові візи будуть видаватися заявникам з високими доходами та членам їхніх сімей. Ці візи будуть дійсні протягом 5 років, з дозволеним періодом перебування до 90 днів для кожного візиту.

Очікується, що ці послаблення візових вимог покращать умови для бізнесменів та родичів українців, які евакуювалися з України і проживають в Японії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у понеділок, 19 лютого, заявив про намір держави укласти з Україною угоду про усунення подвійного оподаткування. Також сторони розпочнуть переговори щодо перегляду інвестиційної домовленності, яка дозволить японським компаніям приєднатися до проектів відбудови в Україні.