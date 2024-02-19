У Міністерстві оборони розпочали розробку антитепловізійного пончо, яке здатне поглинати інфрачервоне випромінювання та допомагати українським військовим маскуватись.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

У разі успішного завершення розробок цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення, — йдеться в повідомленні.

В Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення, яке відповідає за розробку, вже тестують п'ять зразків різних тканин.

Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета — якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога, — підкреслив заступник глави МО Віталій Половенко.

Міністерство пояснило, що для створення такого пончо необхідні спеціальні матеріали, які будуть гнучкими, стійкими до атмосферних опадів, не вигоратимуть на сонці та матимуть маскувальні властивості на місцевості.

Наразі тестування тривають. Загалом від початку року в Центральному управлінні затвердили шість удосконалених зразків одягу: зимові рукавички, куртки, утеплені штани, термобілизну та футболки, — додали у відомстві.

Нагадаємо, українські військові виявили ворожу пускову установку для дронів на півдні країни, а процес її знищення було зафіксовано на відео.