Для українських військових розробляють антитепловізійне пончо — Міноборони [ Редагувати ]
У Міністерстві оборони розпочали розробку антитепловізійного пончо, яке здатне поглинати інфрачервоне випромінювання та допомагати українським військовим маскуватись.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
У разі успішного завершення розробок цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення, — йдеться в повідомленні.
В Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення, яке відповідає за розробку, вже тестують п'ять зразків різних тканин.
Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета — якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога, — підкреслив заступник глави МО Віталій Половенко.
Міністерство пояснило, що для створення такого пончо необхідні спеціальні матеріали, які будуть гнучкими, стійкими до атмосферних опадів, не вигоратимуть на сонці та матимуть маскувальні властивості на місцевості.
Наразі тестування тривають. Загалом від початку року в Центральному управлінні затвердили шість удосконалених зразків одягу: зимові рукавички, куртки, утеплені штани, термобілизну та футболки, — додали у відомстві.
Нагадаємо, українські військові виявили ворожу пускову установку для дронів на півдні країни, а процес її знищення було зафіксовано на відео.
по темі
Таку ініціативу запропонували волонтери. Актори та реабілітологи ідею підтримали, а захисники - вирішили спробувати. Що з цього вийшло - бачила наша знімальна група.
Пекло на Авдіївському напрямку. Одним містом росіяни не задовольнилися і сунуть тепер у бік селища Ласточкине. Про це повідомляють у Силах оборони Таврійського напрямку. За останню добу окупанти атакували цей населений пункт 14 разів. Усі наступи наші військові відбили.
Сергій Дубінін, командир зенітно-ракетного взводу - герой проєкту "Ціль -4.5.0.". Дивіться на "Інтері" в неділю, 18 лютого, о 23:15.
Штучний інтелект, дрони, бойові роботи… Те, що ми звикли вважати фантастикою, уже виконує завдання на полі бою. Які тенденції вже помітили фахівці? Чи замінять технології людину на передовій? Та якою має бути новітня українська армія?
Українські військові, які були змушені залишити зруйновані позиції в Авдіївці, виходять з цієї ситуації маневром і закріплюються на нових рубежах оборони