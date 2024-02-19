Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся до засновника компанії SpaceX Ілона Маска з пропозицією, яка могла б запобігти використанню росіянами терміналів Starlink.

Про це він розповів у інтерв'ю "Суспільному".

Це відбулося ще до того, як інформація про використання росіянами Starlink стала відома широкому загалу. Федоров пояснив, що в Україні проаналізували ситуацію, що виникла в Ізраїлі під час загострення конфлікту в Секторі Гази.

Ми знайшли відповідний алгоритм, запропонували SpaceX, і зараз в нас відбувається чітка комунікація щодо того, як зробити так, щоб кейсів подібних (використання росіянами терміналів — ред.) не було, — сказав міністр цифрової трансформації.

Він також підкреслив, що SpaceX може призупинити роботу Starlink на тимчасово окупованій території України, але для країни це буде катастрофічно, оскільки це вплине на деякі технології використання дронів.

Є інший спосіб, як зробити так, щоб наші Starlink працювали, а Starlink, які там з'являються іншим шляхом, не працювали. І ось ми працюємо [над цим] зі SpaceX, — підкреслив міністр.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив факт використання системи Starlink російськими силами на передових ділянках території України.