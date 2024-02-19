З окупації повернули ще пʼятьох дітей [ Редагувати ]
На контрольовану територію України з окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося повернути 14-річну дівчинку-сироту та чотирьох інших дітей з їхніми батьками.
Про це 19 лютого повідомив керівник Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Прокудін.
Він зауважив, що 14-річна дівчинка жила з бабусею-опікункою, але та померла, і дитина залишилася сама в окупації.
Разом з нею вдалося виїхати ще чотирьом дітям з батьками, двом родинам. Це стало можливим завдяки зусиллям благодійної організації Save Ukraine, до якої звернулися батьки дітей з проханням про допомогу.
За даними обласної військово-цивільної адміністрації, з початку цього року вдалося повернути 16 дітей з окупованої частини Херсонщини.
по темі
Гурток юного альпініста відкрив у Шполі на Черкащині переселенець із Херсонщини Дмитро Сивак. Як облаштувалась родина переселенців, яка через війну втратила все, що мала?
У пʼятницю, 16 лютого, у Херсонській області розширили перелік населених пунктів, у які обмежено вільний в'їзд для іноземних волонтерів
В результаті атаки, здійсненої російськими силами у Гаврилівці Херсонської області, двоє осіб отримали поранення
Російські військові від ранку обстрілюють Херсонську область. В результаті численних атак було поранено кількох цивільних людей
У суботу, 10 лютого, російські окупаційні війська атакували село Токарівка на Херсонщині