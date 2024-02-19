На контрольовану територію України з окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося повернути 14-річну дівчинку-сироту та чотирьох інших дітей з їхніми батьками.

Про це 19 лютого повідомив керівник Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Прокудін.

Він зауважив, що 14-річна дівчинка жила з бабусею-опікункою, але та померла, і дитина залишилася сама в окупації.

Разом з нею вдалося виїхати ще чотирьом дітям з батьками, двом родинам. Це стало можливим завдяки зусиллям благодійної організації Save Ukraine, до якої звернулися батьки дітей з проханням про допомогу.

За даними обласної військово-цивільної адміністрації, з початку цього року вдалося повернути 16 дітей з окупованої частини Херсонщини.