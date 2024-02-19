Президент України Володимир Зеленський відвідав українських військовослужбовців, які лікуються у шпиталі в Харкові після поранень. Про це повідомляє Офіс президента України.

Начальник військово-медичного закладу розповів главі держави про особливості надання екстреної медичної допомоги пораненим та організацію евакуаційних заходів.

Зокрема, про роботу передових медичних груп, які перебувають за кілька кілометрів від лінії фронту й надають першу допомогу пораненим воїнам у спеціальних мобільних комплексах.

Президент оглянув реанімаційне відділення. Йому показали новітні ліжка для опікових хворих, розповіли про ефективне використання апаратів гострого діалізу.

Володимир Зеленський поспілкувався з військовими, які відновлюються після поранень. Він поцікавився перебігом лікування, самопочуттям і планами захисників.

Від імені українського народу глава держави подякував захисникам за стійкість, мужність і самовідданість, із якими вони боронили Україну й наших людей. Президент вручив воїнам державні нагороди: ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня.