Зеленський у Харкові відвідав поранених захисників (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський відвідав українських військовослужбовців, які лікуються у шпиталі в Харкові після поранень. Про це повідомляє Офіс президента України.
Начальник військово-медичного закладу розповів главі держави про особливості надання екстреної медичної допомоги пораненим та організацію евакуаційних заходів.
Зокрема, про роботу передових медичних груп, які перебувають за кілька кілометрів від лінії фронту й надають першу допомогу пораненим воїнам у спеціальних мобільних комплексах.
Президент оглянув реанімаційне відділення. Йому показали новітні ліжка для опікових хворих, розповіли про ефективне використання апаратів гострого діалізу.
Володимир Зеленський поспілкувався з військовими, які відновлюються після поранень. Він поцікавився перебігом лікування, самопочуттям і планами захисників.
Від імені українського народу глава держави подякував захисникам за стійкість, мужність і самовідданість, із якими вони боронили Україну й наших людей. Президент вручив воїнам державні нагороди: ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня.
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У понеділок, 19 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Харківщину
Таку ініціативу запропонували волонтери. Актори та реабілітологи ідею підтримали, а захисники - вирішили спробувати. Що з цього вийшло - бачила наша знімальна група.