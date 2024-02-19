У Польщі загинули двоє українських підлітків, які провались під кригу на озері Вігри. Про це повідомило польське видання portalsamorzadowy.

Трагедія сталася в суботу вдень, 17 лютого, у Підляському воєводстві на півночі Польщі за 10 км від міста Сувалки. Як повідомили у поліції, громадяни України 12 та 16 років провалились під лід за двісті метрів від берега.

До рятувальної операції залучили близько 30 пожежників, включаючи водолазів, човни та гелікоптер швидкої допомоги.

Лікарям вдалося реанімувати підлітків на місці, їх у тяжкому стані доставили до лікарні. Один з них помер у суботу ввечері, а інший - після опівночі в неділю.

Прокуратура почала розслідування щодо опікунів підлітків за статтею про загрозу життю неповнолітніх та ненавмисне вбивство.