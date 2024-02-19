Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро затримала на передачі хабаря заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та місцевого депутата. Про це повідомляє СБУ та НАБУ.

Посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу. За "винагороду" очільник комунальної медустанови мав сприяти перемозі наближених до чиновників компаній у медичних закупівлях на тендерах, а також "вчиненню фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ".

Правоохоронці викрили всіх трьох посадовців облради "на гарячому" одразу після передачі ними всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів.

Проти чиновників відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

LIGA.net з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що затриманий Владислав Куценко, заступник голови облради, обраний від "Батьківщини".