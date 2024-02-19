110-та бригада підтвердила розстріл своїх бійців на "Зеніті" в Авдіївці [ Редагувати ]
110-та бригада ЗСУ визнала, що її поранених бійців, яких за наказом командування залишили в укріпрайоні "Зеніт" в Авдіїві після відходу українських сил, розстріляли росіяни. Про це йдеться у заяві 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
"Щодо позиції "Зеніт". Вихід особового складу 110 Бригади з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрілів, постійних атак fpv-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів. Декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати.
Противник розвивав швидкий, масштабний наступ, не лишаючи шансів для повторних спроб.
Через повне оточення опорного пункту "Зеніт" було прийнято рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полонених для надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних правил ведення війни і законів, які захищають військовополонених.
Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу, а в подальшому - обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя.
Що трапилося в подальшому ми дізналися з ворожих ресурсів. На оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт" родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника - загиблими.
За нашими даними ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу", - пише 110 ОМБР.
Нагадаємо, омбудсмен Лубінець жорстко відреагував на розстріл українських полонених в Авдіївці та Веселому.
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