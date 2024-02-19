Президент України Володимир Зеленський розкритикував блокування польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні з Україною. За його словами, ситуація пов'язана не з експортом зерна, а з політикою. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні 19 лютого.

"Те, що відбувається на нашому західному кордоні - кордоні з Польщею, - не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста й зрозуміла справедливість.

Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а, найімовірніше, в політиці.

І під Купʼянськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею мають просто знущальний вигляд. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації. Рішення наші з поляками передусім та всіх у Європі, кого турбує доля Європи", - заявив глава держави.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери почали блокувати кордон з Україною. Вони заявили, що їхня акція триватиме 30 днів.

У неділю біля КПП "Дорогуськ" поляки висипали збіжжя з кількох українських фур, які перетнули кордон. заблоковані всі шість пунктів пропуску, поляки погрожують перекрити рух пасажирського транспорту.