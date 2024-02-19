В Україні створили дистанційний транспортер для евакуації поранених [ Редагувати ]
Українські інженери, учасники кластера Brave1, створили дистанційно керовану платформу FoxTac для евакуації поранених з поля бою. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Система повного приводу дає змогу їздити як на колісному ходу, так і на гусеничному. Платформа захищена від бруду й легко рухається важким бездоріжжям. Дистанція керування - до 700 метрів, запас ходу - до 10 км.
Конкретно цим роботом може керувати оператор за 700 метрів від того місця, де лежить поранений. Тобто оператор в безпеці, а це можливість і зберегти життя оператора, і врятувати пораненого.
Дослідні зразки FoxTac успішно пройшли попередні випробування. Зараз триває процедура кодифікації, яка дасть змогу постачати FoxTac у війська.
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