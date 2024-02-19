Світоліна перемогла в українському дербі на турнірі WTA 1000 у Дубаї (відео) [ Редагувати ]
В українському дербі, яке відбулося на старті турніру WTA 1000 в Дубаї, Еліна Світоліна взяла гору над Ангеліною Калініною - 6:3; 7:6 (9:7).
Таким чином з п’яти представниць нашої країни, які були заявлені на змагання в одиночному розряді, залишилася тільки Еліна.
Раніше 19 лютого Даяна Ястремська поступилася нейтртальній росіянці Вероніці Кудєрмєтовій, а Леся Цуренко та Марта Костюк знялися в останній момент.
Для Світоліної, яка є 20-ю ракеткою світу, це перший турнір після Australian Open-2024, на якому українка знялася у четвертому раунді через травму.
Closing it out in style 😎@ElinaSvitolina moves past Kalinina in straight sets!#DDFTennis pic.twitter.com/EQUmY30W2x— wta (@WTA) February 19, 2024
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