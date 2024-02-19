У Гвардійському Одеській області вибухнув автомобіль, у якому перебували чоловік із жінкою. Про це повідомляє обласна поліція.

"Унаслідок вибуху транспортного засобу постраждали жінка з чоловіком. Вони доставлені в лікарню з численними травмами", - пише поліція.

Українська добровольча армія заявила, що в автомобілі знаходились її бійці - Альберт Кручинін з дружиною Наталією. За їхні життя борються лікарі.

"Командування УДА розцінює зазначений злочин як терористичний акт, а пріоритетною версією розглядає діяльність ворожих ДРГ. Підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки", - йдеться у заяві.

За інформацію про нападників оголошено нагороду в розмірі $10 тисяч.

Альберт Кручинін з дружиною Наталією