Під Одесою підірвали автомобіль з бійцями Української добровольчої армії (фото) [ Редагувати ]
У Гвардійському Одеській області вибухнув автомобіль, у якому перебували чоловік із жінкою. Про це повідомляє обласна поліція.
"Унаслідок вибуху транспортного засобу постраждали жінка з чоловіком. Вони доставлені в лікарню з численними травмами", - пише поліція.
Українська добровольча армія заявила, що в автомобілі знаходились її бійці - Альберт Кручинін з дружиною Наталією. За їхні життя борються лікарі.
"Командування УДА розцінює зазначений злочин як терористичний акт, а пріоритетною версією розглядає діяльність ворожих ДРГ. Підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки", - йдеться у заяві.
За інформацію про нападників оголошено нагороду в розмірі $10 тисяч.
Альберт Кручинін з дружиною Наталією
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