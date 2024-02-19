Еквадор не відправлятиме військову техніку в Україну чи будь-яку іншу країну, яка є частиною міжнародного збройного конфлікту. Про це заявила міністр закордонних справ Еквадору Габріела Зоммерфельд під час виступу перед комісією з прозорості Національних зборів Еквадору. Її слова наводить газета El Universo.

Президент Республіки Еквадор дав чітку вказівку, що країна не відправлятиме жодної військової техніки в країну, залучену до міжнародного збройного конфлікту. Еквадор входить до Ради Безпеки ООН, і, як її член, ми сприяємо вирішенню конфліктів, дотримуючись міжнародного права, і сприяємо мирному вирішенню цих протиріч.

У січні президент Еквадору Даніель Нобоа заявив про плани обміняти у США військову техніку російського та українського виробництва на нову техніку обсягом $200 млн.

Він припустив, що застаріле озброєння може бути відправлене в Україну. росія попередила Еквадор про неприпустимість таких дій і наголосила, що це може призвести до негативних наслідків у двосторонній співпраці.

Через місяць Россільгоспнагляд повідомив, що в еквадорських бананах виявили комаху-горбатку, яка переносить холеру. Російське відомство вимагало відкликати сертифікацію п'яти експортерів фруктів.

16 лютого росія зняла обмеження щодо ввезення еквадорських бананів. Наступного дня російський посол в Еквадорі Володимир Спринчан повідомив, що латиноамериканська країна вирішила не передавати США військову техніку.