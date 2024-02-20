Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що смерть Олексія Навального змусила його "більше й більше міркувати" про те, що відбувається у Сполучених Штатах Америки та які проблеми актуальні для американців. Серед них він перерахував відкриті кордони та маніпуляції на виборах.

Свій перший публічний коментар щодо смерті російського опозиціонера Трамп опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social, передає Reuters.

Це повільний, послідовний розвиток подій, коли радикально ліві політики, прокурори та судді ведуть нас до руйнації. Відкриті кордони, маніпуляції на виборах та несправедливі судові рішення руйнують Америку. Ми прямуємо до загибелі, ми - нація-банкрут.

Як саме смерть Олексія Навального пов'язана з проблемами у США, Трамп не уточнив.

Чинний президент США Джо Байден, коментуючи загибель Олексія Навального, поклав відповідальність на російську владу і заявив про підготовку нових санкцій проти росії.