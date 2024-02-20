В Україні з'явилося 2863 нових мільйонерів - Гетманцев [ Редагувати ]
Кількість декларацій на суму понад мільйон гривень за 2023 рік зросла на 2863 особи. Статки у розмірі понад мільйон гривень задекларували 12,3 тисяч українців. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
У 2023 році українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи. Сума задекларованого доходу склала 147,92 млрд гривень.
Значна частина декларацій - 112 тисяч - була подана у зв'язку із використанням права на податкову знижку. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету становить 444,08 млн гривень.
На 16% збільшилася кількість декларацій на суму понад 1 млн гривень. Такі декларації подали 12 374 особа. Таким чином кількість мільйонерів рік до року зросла на 2863 особи.
Податкові зобов'язання по податку до сплати в бюджет такими "мільйонерами" визначено у сумі 2 756 млн грн, по військовому збору - 526,5 млн гривень.
За результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році сплачено:
- податку на доходи фізичних осіб - 4 539,02 млн грн;
- військового збору - 946,09 млн грн.
Нагадаємо, "Подробиці" писали про те, хто і скільки з чиновників заробив і задекларував.
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